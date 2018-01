Zürich (ots) - Im Streit um millionenschwere Steuernachforderungen

muss Financier Urs Schwarzenbach eine Niederlage einstecken. Der

Besitzer des Zürcher Hotels The Dolder Grand scheitert mit einer

Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sein Sprecher Sacha

Wigdorovits sagt zur «Handelszeitung»: «Herr Schwarzenbach zieht das

Urteil ans Bundesgericht weiter.»



Im Streitfall ging es um zwei Verfügungen der Zollkreisdirektion

Schaffhausen aus den Jahren 2014 und 2015. Die Behörden fordern

gesamthaft eine Summe von knapp 12 Millionen Franken. Schwarzenbach

soll mehr als 100 Kunstgegenstände in die Schweiz eingeführt haben,

ohne den Zoll korrekt darüber informiert zu haben.



Der Hotelunternehmer und einstige Devisenspekulant hat die

Forderung aber nicht akzeptiert. Er hat sich zunächst bei der

Zollkreisdirektion Schaffhausen dagegen zur Wehr gesetzt, aber ohne

Erfolg. Die Behörde hat seine Beschwerde in erster Instanz

abgewiesen. Schwarzenbach monierte, er sei getäuscht worden. Die

Behörden hätten seine «angespannte» finanzielle Situation

«rücksichtslos» ausgenutzt.



Nun unterliegt Schwarzenbach auch in zweiter Instanz. Das

Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 18. Januar

entschieden, dass sein Gesuch um Neubeurteilung der Steuerschuld

«unbegründet» sei. Sie hat die Beschwerde vollumfänglich abgewiesen

und Schwarzenbach die Verfahrenskosten von 5000 Franken auferlegt.



