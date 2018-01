Ericsson befragte für die 5G-Studie rund hundert Entscheider in größeren Unternehmen. Im Vordergrund standen dabei Erwartungen und für die kommenden fünf Jahren geplante Investitionen zur Verbesserung des Kundenangebots, der Effizienz und zum Einsatz in der Fertigung. Befragt wurden Unternehmen aus sehr unterschiedlichen Branchen wie Landwirtschaft, Automotive, Energie, Gesundheit, produzierendes Gewerbe, Medien, öffentliche Sicherheit oder Einzelhandel.

Eine zunehmende Zahl an Unternehmen nimmt demnach 5G als Technologie wahr, die in Zukunft wichtig wird. Noch 2016 sagten 59 Prozent der Befragten, dass 5G für sie in den nächsten fünf Jahren keine Bedeutung haben werde. In der aktuellen Befragung sind es nur noch elf Prozent. Dies ist aber nur ein Hinweis, wie wichtig die neue Mobiltechnologie für Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...