Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ganz nach dem Motto "Just do it" können sich Schüler, Studenten, Absolventen und Beschäftigte im Bau- und Gebäudetechnikbereich auf der kommenden bautec für ihre berufliche Zukunft fit machen. Im KarriereCenter Bau (Halle 26a) warten jede Menge Informationsangebote, Wettkämpfe und Mitmachaktionen. Vier Tage lang können sie testen, ob sie auch die nötige Power für ein Berufsleben als Maurer, Sanitärinstallateur oder Architekt mitbringen. Engagierte Talente werden in der Baubranche dringend gesucht - gute Voraussetzungen also, um im Job gleich voll durchstarten zu können.



Um die Orientierung auf der Messe so einfach wie möglich zu machen, gibt es für den Nachwuchs und Professionals hilfreiche Services wie eine Jobbörse mit aktuellen Ausbildungsplätzen, Stellenangeboten und Praktika sowie geführte Schüler-Touren. Für den Rundum-Blick auf die Baubranche sorgen in diesem Jahr über 20 Universitäten, Fachhochschulen, Weiterbildungsinstitute, berufsbildende Schulen, Institutionen sowie die Bundesagentur für Arbeit. Erstmalig finden sich auch hier ausstellende Unternehmen, um den direkten Kontakt zu den Berufsanfängern zu suchen. Mit dabei sind unter anderem die Baufirmen GOLDBECK, STRABAG und Porr mit den Tochterfirmen Overmann Verkehrswegebau und Stump Spezialtiefbau.



Gegen Vorlage eines Schüler- oder Studentenausweises ist der Eintritt kostenfrei. Partner vom KarriereCenter Bau ist die Stiftung Handwerk stiftet Zukunft.



Zu den Angeboten gehören unter anderem:



Von Schülern für Schüler Ausgebildete Schüler-Scouts führen junge bautec-Besucher an den ausgewählten Ständen im KarriereCenter Bau entlang. Die ein- bis anderthalbstündigen Rundgänge sind auf verschiedene Altersklassen zugeschnitten und bieten einen allgemeinen Einblick in die Chancen und Möglichkeiten der Bau- und Gebäudetechnikbranche. Auch für Lehrer gibt es besondere Fortbildungsveranstaltungen, die auch für den Berufsalltag angerechnet werden können. Mehr Informationen und Anmeldung unter: www.bautec.com/FuerBesucher/ZukunftBautec/Touren/ .



Von der bautec zur EU



Das KarriereCenter Bau dient vielen Nachwuchstalenten auch als Wettkampfarena. Ausgetragen wird hier zum Beispiel ein Ausscheidungswettbewerb in der Kategorie Stuckateur für die "Euroskills 2018", die Ende September in Ungarn stattfinden. Der dortige Wettbewerb gilt als Europameisterschaft der Berufe. Die EU-Kommission fördert damit technische und berufsbezogene Ausbildungen. Der "Stuckateur des Jahres" wird auf der bautec am 23. Februar ausgezeichnet. Der Firmenpreis wird jährlich vom Bundesverband Ausbau und Fassade im Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) ausgeschrieben und an eingetragene Stuck-, Putz- und Trockenbaubetriebe in Deutschland verliehen.



Von Profis für den Nachwuchs: SHK-Praxistag



Eine erfolgreiche Karriere endet nicht mit der Ausbildung, sondern ist das Ergebnis Jahrzehnte langer Weiterbildung. Die diesjährige bautec implementiert daher erstmals den SHK-Praxistag, der sich an erfahrene Handwerker und Junggesellen richtet. Die Zielgruppe hat im KarriereCenter Bau erstmals die Möglichkeit, sich von bautec-Ausstellern hinsichtlich neuester und weiterentwickelter Produkte schulen zu lassen. Zu diesem Zweck werden Installationen aufgebaut (z.B. Heizung, Brandschutz), die die komplexe Technik nachvollziehbar und erlebbar machen. Teil des Praxistages ist ebenfalls eine Challenge der Firmen Brötje und Geberit: 20 Firmen treten am 21. Februar in Zweier-Teams vor den Augen der Besucher in einem Wettbewerb an und demonstrieren vor Ort Montagearbeiten, Wartungsdurchführung oder Fehlererkennung ebenso wie theoretisches Wissen.



Von Maurern und Betonbauern



Wie vielfältig die Ausbildungsberufe in der Bau- und Gebäudetechnikbranche sind, zeigen unter anderem die regionalen Berufsförderungswerke der Fachgemeinschaft Bau und des Bauindustrieverbandes. Am Gemeinschaftsstand werden folgende Berufsbilder erklärt und durch praktische Parcours veranschaulicht: Beton- und Stahlbetonbauer, Brunnenbauer, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Gleisbauer, Holz- und Bautenschützer, Kanalbauer, Maurer, Rohrleitungsbauer Spezialtiefbauer, Straßenbauer, Stuckateur, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und Zimmerer. Der Parcours umfasst die Themen Zimmerei, Rohrleitungsbau, Kanalbau und Baumaschinentechnik. Egal ob die Berufseinsteiger an einem Puzzle in Form einer Fachwerkkonstruktion arbeiten, Rohrleitungen zusammenfügen, Gewinde schneiden, eine Einweisung am Mini-Bagger und Simulator erfahren oder einen Kanal mauern - der Spaß- und Lernfaktor ist garantiert.



Von spannenden Spaghettis und Raumkompositionen



Die Fakultät Bauen der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg bietet für die Berufsfelder Architektur, Bauingenieurwesen, Stadt- und Regionalplanung spannende 15 Minuten lange Workshops an. Ziel der ersten Übung ist es, mithilfe eines ein Meter langen Stück Drahtes und einer Holzbasis eine Raumkomposition zu formen. Im Workshop "Spannende Spaghetti" bauen Zweier-Teams Brücken aus Spaghetti-Nudeln. Am Ende soll eine Konstruktion mit der höchsten Traglast und dem geringsten Eigengewicht stehen. Im Fokus des dritten Workshops steht die Planung einer neuen Stadt. Die Teilnehmer lernen die sichtbaren und unsichtbaren Ebenen der städtischen Infrastruktur kennen und entscheiden in dem Experiment selbst, welche Bausteine eine zukünftige lebenswerte Stadt ausmachen.



Über die bautec



Die bautec - Internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik - findet alle zwei Jahre in Berlin statt. 35.000 Besucher informierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 502 Ausstellern aus 17 Ländern über die neuesten Produkte, Services und Themen der nationalen und internationalen Bau- und Immobilienwirtschaft. Der energetische Systemverbund von Gebäudehülle und intelligenter Gebäudetechnik steht dabei im Mittelpunkt. Veranstalter der bautec ist die Messe Berlin, ideeller Träger der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. Die 18. bautec findet vom 20. bis 23. Februar 2018 auf dem Berliner Messegelände in den Hallen 20 bis 26 statt. In der parallel laufenden GRÜNBAU BERLIN finden Fachbesucher alles zum Thema Garten- und Landschaftsbau. Mehr Informationen stehen online unter www.bautec.com bereit.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: bautec Daniela Gäbel PR Manager Messedamm 22 14055 Berlin gaebel@messe-berlin.de