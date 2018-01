Zürich (ots) - Der Getränke-Gigant Coca-Cola muss sich den

Schweizer Markteintritt für seine Eistee-Marke teuer erkaufen. Das

schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Der Name

«Fuzetea» musste hierzulande auf das unverfängliche «Fusetea»

abgeändert werden. «Wir wollten nicht, dass unserer Marke falsche

Bedeutung zukommt, und haben den Namen darum schon früh im letzten

Jahr mit Fokusgruppen abgetestet», sagt Christoph Reitmeir,

Marketingleiter Tee bei Coca-Cola. «So wurde klar: Wir müssen das z

in der Schweiz mit einem s ersetzen.» «Fuz» oder «Futz» ist im

umgangssprachlichen Schweizerdeutsch ein überaus derbes und sexuell

konnotiertes Wort.



«Wir betreiben für das Schweizer Re-Naming einen grossen

Mehraufwand, etwa bei Verpackung und Nachbearbeitung von Plakaten und

TV-Spots. Aber das ist es uns wert», sagt Reitmeir. Der Namenswechsel

führt laut der Firma zu Lancierungszusatzkosten von über 1 Million

Franken.



