Die Fed-Chefin mit der ruhigen Hand geht von Bord. Janet Yellen übergibt das Ruder der US-Geldpolitik an ihren Nachfolger Jerome Powell, nach nur einer Amtszeit. An ihrer Leistung dürfte es nicht liegen, dass nach 4 Jahren bereits Schluss ist, so die Meinung am Markt. Ihr Nachfolger Jerome Powell gilt als geldpolitische Taube, also als Vertreter einer eher lockeren Haltung. Politisch gilt Powell als den regierenden Republikanern nahestehend.