Zürich (ots) - Samih Sawiris' Skibus-Angebot, das er in Konkurrenz

zu den SBB lanciert hat, läuft gut. «Die Auslastung nimmt laufend zu.

An gewissen Tagen konnten wir bereits mit zwei Bussen ab Aarau

fahren», sagt Stefan Kern zur «Handelszeitung». Kern ist

Kommunikationschef bei der Andermatt Swiss Alps AG. Die Firma wird

präsidiert vom ägyptischen Baulöwen Samih Sawiris.



Das Angebot ist eine Reaktion auf die Eröffnung des neuen

Gotthardtunnels. Seit dessen Inbetriebnahme im Dezember 2016 müssen

Andermatt-Bahnreisende ab den grossen Zentren Luzern, Zürich oder Zug

bis zu dreimal umsteigen: in Arth-Goldau, Erstfeld und Göschenen. Die

Situation sei nicht akzeptabel, sagten die Verantwortlichen im

Skigebiet wiederholt und lancierten ein eigenes Busnetz.



Die Skibusse fahren seit dem 23. Dezember ab Aarau und Zürich nach

Andermatt. Der Bus ab Aarau hält in Lenzburg und Baden. Das Fahrzeug

ab Zürich macht einen Zwischenstopp in Zug. «Wir stellen fest, dass

die Nachfrage aus dem Raum Mittelland grösser ist als aus dem Raum

Zürich», sagt Kern.



Ab Februar fahren auch die ersten Busse ab Luzern mit Halt in

Stans. «Wir haben schon einzelne Buchungen», freut sich Kern. Aber

die meisten Gäste würden sich erst am Vortag entscheiden, ob und wie

sie Ski Fahren gehen. «Auch die Busbuchungen sind - wie ganz generell

Entscheide im Tourismus - sehr kurzfristig.»



Handelszeitung

