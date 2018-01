BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der europäische Autoherstellerverband Acea hat sich von Schadstofftests an Menschen und Tieren distanziert. "Es ist klar, dass das inakzeptabel ist", sagte Verbandspräsident Carlos Tavares am Mittwoch in Brüssel. Der Verband habe das Thema in seinen Gremien aber noch nicht debattiert. Deshalb wolle er den Erklärungen der betroffenen Unternehmen nichts hinzufügen, sagte Tavares./vsr/DP/stk

