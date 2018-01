Die Turbulenzen beim Autozulieferer ZF Friedrichshafen haben vorläufig ein Ende: Mahle-Chef Wolf-Henning Scheider ist der neue starke Mann am Bodensee. Bei seiner Aufgabe wird er viel Fingerspitzengefühl brauchen.

Wolf-Henning Scheider wird ab 1. Februar neuer Vorstands-Chef von Deutschlands drittgrößtem Autozulieferer ZF Friedrichshafen. Der Aufsichtsrat des drittgrößten deutschen Autozulieferers mit rund 37 Milliarden Euro Umsatz wählte den 55-Jährigen am Mittwoch in Friedrichshafen einstimmig. Die Wahl sei "sehr einvernehmlich über die Bühne gegangen", wie es in Aufsichtsratskreisen heißt. Scheider beginnt seine Arbeit bereits am 1. Februar. "Als CEO von Mahle hat Wolf-Henning Scheider viel Kompetenz in einem wegweisenden Transformationsprozess gezeigt", sagte ZF-Aufsichtsratschef Franz-Josef Paefgen.

Die Abstimmung galt eigentlich nur noch als Formsache, nachdem der spektakuläre Wechsel vom Chefposten des Branchenvierten Mahle in der vergangenen Woche durchsickerte. Der Top-Manager hat fast 30-jährige Erfahrung im Zulieferbereich. Neben Mahle führte er auch das automobile Zuliefergeschäft beim Weltmarktführer Bosch.

Es ist schon das zweite Mal binnen weniger Jahre, dass Scheider für eine Überraschung sorgt: 2015 wechselte er von Bosch zu Mahle. Bei Bosch führte er die Automobilsparte und war damit für zwei Drittel des Konzernumsatzes ...

