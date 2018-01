Gurit berichtet moderates Umsatzwachstum für 2017

Zürich, Schweiz, 31. Januar 2018 - Gurit (SIX Swiss Exchange: GUR) berichtet heute einen vorläufigen, nicht-geprüften Nettojahresumsatz von CHF 360.5 Millionen für das Geschäftsjahr 2017 (GJ 2016: CHF 352 Millionen). Dies entspricht einer Steigerung von 2.4% in der Berichtswährung Schweizer Franken und einem Anstieg um 3.1% auf Basis normalisierter Währungskurse.

Gurit Composite Materials erzielte in den verschiedenen Marktsegmenten unterschiedliche Ergebnisse. Im Windmarkt litt das Unternehmen seit dem Frühjahr 2017 unter einem Nachfragestillstand im indischen Windenergiemarkt. Dieser wurde durch die Einführung eines neuen Auktionssystems und damit verbundenen Zeitverzögerungen bedingt. Auch im chinesischen Windenergiemarkt verzeichnete das Unternehmen eine geringere Nachfrage als im Vorjahr. Im Marinesport- und Luxussegment stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Die Materialverkäufe in die Bauwirtschaft im Nahen Osten waren nach wie vor von der politischen und finanziellen Situation in der Region belastet. Insgesamt sank der Nettoumsatz im Geschäftsbereich Composite Materials im Jahresvergleich um 7.2% (währungsbereinigt: -7.0%) von CHF 265.6 Millionen im Geschäftsjahr 2016 auf CHF 246.4 Millionen im Geschäftsjahr 2017 als unmittelbare Folge der genannten Marktbedingungen in Indien, dem Nahen Osten und China. Gurit erwartet, dass sich die Marktsituation in Indien und dem Nahen Osten 2018 verbessern wird.

Im Geschäftsbereich Composite Components erzielte Gurit im Geschäftsjahr 2017 einen Nettoumsatz in Höhe von CHF 22.3 Millionen im Vergleich zu einem Nettoumsatz in Höhe von CHF 17.4 Millionen im Geschäftsjahr 2016. Dies entspricht einem Wachstum von 28.3% in der Berichtswährung Schweizer Franken und einem währungsbereinigten Anstieg um 31.5%.

Im Geschäftsbereich Tooling konnte Gurit erneut ein Rekordjahr verzeichnen. Der Nettoumsatz stieg um 33.1% (währungsbereinigt: 35.5%) auf CHF 91.8 Millionen im Geschäftsjahr 2017 im Vergleich zu einem Nettoumsatz in Höhe von CHF 69.0 Millionen im Geschäftsjahr 2016.

Die Betriebsgewinnmarge für das Geschäftsjahr 2017 wird voraussichtlich das obere Ende des Zielkorridors von 8-10% des Nettoumsatzes erreichen, einschliesslich der kürzlich kommunizierten Restrukturierungskosten in Verbindung mit dem Transfer der Prepreg Produktion von UK nach Spanien.

Nettoumsatz Jahresumsätze Quartalsumsätze in MCHF 2016 2017 Veränd. in % Berichtswährung CHF Veränd. in % zu konst. 2017 Kursen Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Windenergie 149.0 128.2 -13.9% -13.8% 36.1 33.0 27.5 31.6 Andere Materialmärkte 116.6 118.2 1.3% 1.8% 31.3 29.3 28.1 29.5 Composite Materials 265.6 246.4 -7.2% -7.0% 67.4 62.3 55.6 61.1 Composite Components 17.4 22.3 28.3% 31.5% 4.8 5.0 7.4 5.0 Tooling 69.0 91.8 33.1% 35.5% 15.2 20.5 30.7 25.5 Nettoumsatz Gurit Gruppe 352.0 360.5 2.4% 3.1% 87.4 87.8 93.7 91.7

Online-Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017, Media/Analysten-Konferenz und internationaler Webcast am Dienstag, 13. März 2018

Gurit veröffentlicht das Gesamtjahresergebnis 2017 am 13. März 2018. Eine Medienmitteilung wird um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht, zeitgleich wird der vollständige Geschäftsbericht 2017 online auf (http://www.gurit.com/Investors/Reports: http://www.gurit.com/Investors/Reports) publiziert. Das Management diskutiert zudem gleichentags die Resultate an einer gemeinsamen Medien- und Analystenkonferenz in Zürich um 09:00 MEZ. Die Konferenz findet im Zürich Marriott Hotel, Neumuehlequai 42, CH-8006 Zürich statt. Wie gewohnt werden die Präsentationen in Englisch gehalten und sind auch als internationaler Webcast auf (http://www.gurit.com/Investors/Webcasts: http://www.gurit.com/Investors/Webcasts) verfügbar, wo später eine Aufnahme archiviert wird. Bitte melden Sie sich mit beiliegendem Anmeldeformular zur Teilnahme an der Medien- und Analystenkonferenz vor Ort an.

