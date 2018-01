FRANKFURT (Dow Jones)--Lufthansa und Verdi scheinen sich aktuell jeweils Gedanken über die bisherigen Ergebnisse in den Tarifverhandlungen für die rund 33.000 Beschäftigten am Boden und in anderen Sparten zu machen. Verdi teilte am Mittwochnachmittag mit, dass die beiden Parteien vereinbart hätten, "sich zu internen Beratungen zurückzuziehen". Über die Inhalte und den Stand der Verhandlungen sei Stillschweigen vereinbart worden.

Verdi fordert für die Lufthansa-Konzernbeschäftigten am Boden und in der Kabine, bei der Lufthansa Cargo, der Lufthansa Service Gesellschaft, der Lufthansa Technik und Lufthansa Systems 6 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Für die rund 1.500 Auszubildenden im Lufthansa-Konzern fordert Verdi 90 Euro mehr sowie die unbefristete Übernahme im erlernten Beruf.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2018 11:32 ET (16:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.