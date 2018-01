Stuttgart (ots) - Umfrage im Auftrag von SWR und Stuttgarter Zeitung



Wäre bereits am kommenden Sonntag Landtagswahl, lägen die Grünen in Baden-Württemberg mit der CDU mit je 29 Prozent gleichauf. Die Grünen könnten im Vergleich zur Umfrage im März 2017 um 2 Prozentpunkte zulegen, die CDU um 1 Prozentpunkt. Die SPD kommt aktuell auf 12 Prozent (-8). Im Vergleich zum März 2017 ist das ein ungewöhnlicher Verlust. Zur Erklärung: Nach der Nominierung von Martin Schulz gab es in der SPD den sogenannten Schulz-Hype. Die SPD liegt damit gleichauf mit der AfD, die ebenfalls auf 12 Prozent kommt (+1). Die FDP könnte mit 8 Prozent rechnen (+1) und die Linke wäre mit 6 Prozent (+2) im Landtag vertreten.



So die Ergebnisse einer aktuellen repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der Stuttgarter Zeitung. In der Zeit von 26. bis 30. Januar 2018 hatte das Berliner Meinungsforschungsinstitut 1.003 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg telefonisch befragt.



CDU in der Defensive



Das einstimmige Nein der CDU-Landtagsfraktion zur Wahlrechtsreform hat eine Diskussion über die Führungsrolle in der Südwest-CDU ausgelöst. Angesichts des Konflikts zwischen den CDU-Chef Thomas Strobl und dem CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart hat die Mehrheit im Land (67 Prozent) den Eindruck, dass in der CDU Baden-Württemberg nicht klar ist, wer "das Sagen hat". Die umstrittene Wahlrechtsreform sollte die Chancen für Frauen verbessern, in den Landtag einzuziehen. Jetzt sind 48 Prozent der Befragten der Meinung, dass sich die CDU Baden-Württemberg zu wenig für die Interessen von Frauen einsetzt. Außerdem würden es nur 34 Prozent der Baden-Württemberger begrüßen, wenn die CDU den Regierungschef stellen würde.



Weiterhin gute Bilanz der Landesregierung Trotz leichter Verluste ist die Zufriedenheit mit der grün-schwarzen Landesregierung weiterhin hoch. Sechs von zehn Baden-Württembergern (61 Prozent; -3) äußern sich zufrieden zur Arbeit des Landeskabinetts, knapp 4 von 10 Befragten (37 Prozent; +5) kommen zu einer kritischen Einschätzung. Im Vergleich zur Umfrage vom März 2017 ist der Rückhalt der Landesregierung zwar etwas zurückgegangen, der Vergleich zu anderen Bundesländern zeigt jedoch, dass die Landesregierung hier weiterhin eine Spitzenposition einnimmt.



Grüne besser bewertet als CDU



In der Einzelbewertung schneiden die Koalitionsparteien weiterhin unterschiedlich ab: Der Regierungsarbeit der Grünen stellen 57 Prozent (-5) der Befragten ein positives Zeugnis aus, mit den Leistungen der CDU zeigen sich 40 Prozent (+/-0) zufrieden.



