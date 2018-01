Der chinesische Solarpanel-Hersteller beliefert spanisches PV-Kraftwerk mit 6 MW Modulen



Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy Co., Ltd., führender chinesischer Anbieter von PV-Lösungen, der als A-Aktie am chinesischen Börsenplatz Shenzhen gehandelt wird, gab kürzlich bekannt, dass ein 12 MW PV-Kraftwerk in Requena, Spanien, ans Netz gegangen sei. Risen Energy beteiligte sich zu 50% an der Bereitstellung der für das Projekt erforderlichen hocheffizienten Solarmodule. Dies gilt als eindeutiger Beweis für die Anerkennung des chinesischen PV-Anbieter außerhalb seines Heimatmarktes, was dem exzellenten Ruf, den das Unternehmen weltweit, besonders in Europa, genießt sowie der seit vielen Jahren kontinuierlich ansteigenden Versandmenge zu verdanken ist.



Das 12 MW-Kraftwerk, das von einem in Chile ansässigen Unternehmen entwickelt wurde, ist von einer Kapitalanlage von ungefähr 100 Millionen EUR, Kredite im Wert von 7,68 Millionen EUR der Banco Santander miteingeschlossen, unterlegt. Risen Energy, einer der weltweit führenden Anbieter von PV-Lösungen, stellte dem Projekt 6 MW der erforderlichen 325 MW zur Verfügung.



Der chinesische Anbieter startete seine Globalisierungsstrategie vor einigen Jahren und wurde zu einem aktiven Teilnehmer am Projekt One Road, One Belt der chinesischen Regierung. Um herausragende, professionelle PV-Energielösungen bieten zu können, setzt das Unternehmen seine Kompetenzen in den Bereichen Energie, Projektentwicklung und Kundendienstleistungen durch die Teilnahme an der Entwicklung tausender Kraftwerkprojekte in Italien, Deutschland, Indien, Australien sowie mehreren afrikanischen Ländern, wirksam ein,



Wang Hong, Vorsitzender von Risen Energy, erklärte: "Verglichen mit neu entstehenden PV-Märkten in Asien und Afrika hat Europa eine hohe Reife erreicht, was sich unter anderem durch Regierungsstrategien, die die Industrie und Projektfinanzierung unterstützen, zeigt. Zur Unterstützung auf erneuerbarer Energie basierender Energieerzeugung haben europäische Märkte, einschließlich Spaniens, eine Reihe von Anreizen initiiert. Angesichts der rosigen Aussichten für europäische Märkte planen wir hinsichtlich der Entwicklung von Kraftwerkprojekten die Vertiefung unserer Kooperation mit europäischen Unternehmen, um unseren Partnern hocheffiziente Produkte und einen exzellenten Service bieten zu können."



