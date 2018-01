Eine Allianz von Krankenkassen appelliert an die Unterhändler von Union und SPD vor, die Probleme finanzschwacher Kassen nicht länger zu ignorieren. Sonst gibt es Konkurse - und viele Versicherte stehen auf der Straße.

CDU, CSU und SPD müssen bei ihren Koalitionsverhandlungen eine Reform des Finanzausgleichs der Krankenkassen dringend auf die Agenda nehmen. Dafür haben sich am Mittwoch der Verband der Ersatzkassen, der Dachverband der Betriebskrankenkassen und der Verband der Innungskrankenkassen in einem gemeinsamen Appell an Union und SPD eingesetzt. Sie vertreten zusammen mehr als 60 Prozent der 70 Millionen gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland.

Der Vorstandschef des Verbands der Betriebskrankenkassen, Franz Knieps, warnte in einem Gespräch mit dem Handelsblatt vor einer Konkurswelle unter den Krankenkassen beim nächsten Konjunkturabschwung - sollte die nächste Bundesregierung das Thema nicht endlich in Angriff nehmen. Viele Kassen überlebten derzeit nur wegen der guten Wirtschaftslage. "Bleiben die Ungerechtigkeiten im System bestehen und bricht der Aufschwung ein, sterben die Krankenkassen reihenweise", warnte Knieps.

Die übrigen Kassenverbände wollen so weit nicht gehen. Sie beklagen in ihrem Appell an die Koalitionäre lediglich, dass ohne Änderungen am Ausgleichssystem faire Wettbewerbsbedingungen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nicht zu erreichen seien.

"Es kann nicht sein, dass die Politik sehenden Auges toleriert, dass die Ortskrankenkassen (AOK) seit Jahren erheblich mehr Geld aus dem Gesundheitsfonds erhalten, als sie zur Versorgung ihrer Versicherten benötigen, andere Krankenkassen dagegen zu wenig." Diese sogenannte Überdeckung liege mittlerweile bei rund 1,5 Milliarden Euro. Die Ortskrankenkassen erhielten dadurch systematische Wettbewerbsvorteile. Sie könne mit niedrigeren Zusatzbeiträgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...