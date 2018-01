STEMMER IMAGING übernimmt Data Vision

Puchheim, 31. Januar 2018 - STEMMER IMAGING, einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie in Europa, hat das Geschäft der Data Vision im Rahmen eines Asset Deals mit Wirkung zum 31. Januar 2018 übernommen. Data Vision ist ein hochspezialisierter Anbieter von Bildverarbeitungslösungen in den Niederlanden. Mit dieser Akquisition verstärkt STEMMER IMAGING ihre Position in den Benelux-Ländern.

Data Vision, ein Unternehmensbereich von Batenburg Mechatronics B.V., zählt zu den etabliertesten Namen der Bildverarbeitungsbranche in den Benelux-Ländern und vertreibt seit vielen Jahren erfolgreich Komponenten, Systeme und Lösungen für die industrielle Bildverarbeitung.

"Die Akquisition durch STEMMER IMAGING ist der logische nächste Schritt, um dieses Marktsegment zu bedienen", erläutert Harm Hanekamp, Geschäftsführer Data Vision. "Durch die Zugehörigkeit zur STEMMER IMAGING Gruppe erreicht Data Vision eine neue Stufe, auf der wir unseren Kunden Leistungen in ganz Europa zur Verfügung stellen können. Unsere Kunden und wir werden von STEMMER IMAGINGs umfangreicherem Produktangebot und dem ausgezeichneten Kompetenzniveau profitieren. Unsere Firmenkulturen sind sich sehr ähnlich, und wir kennen uns sehr gut. Dieser Schritt wird das Serviceangebot in den Benelux-Ländern weiter verbessern, so dass sich unsere Kunden auf den Support und die Sicherheit verlassen können, die sie brauchen, um ihre Bildverarbeitungsapplikationen mit unserer Hilfe zu entwickeln", ergänzt Harm Hanekamp.

Dietmar Serbée, Director of STEMMER IMAGING B.V. betont die Wachstumschancen, die der Zusammenschluss mit sich bringt: "Die Portfolios von Data Vision und STEMMER IMAGING vertreten zum Großteil Produkte derselben Anbieter. Die beiden ergänzen sich daher optimal."

Seiner Ansicht nach werden auch die Hersteller von Bildverarbeitungskomponenten profitieren: "Die Übernahme von Data Vision durch STEMMER IMAGING kommt auch unseren Lieferanten zugute, denn unsere Vertriebs- und Supportmannschaft verdoppelt sich mit den Mitarbeitern eines starken Partners mit großem Markt-Know-how und hoher technischer Kompetenz. Als einer der größten Technologielieferanten für Bildverarbeitung in Europa können wir die technologischen Entwicklungen unserer Hersteller zum Vorteil unserer Kunden noch besser unterstützen."

Über STEMMER IMAGING

STEMMER IMAGING ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung.

Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z.B. Kameras, Optiken, Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der lösungsorientierten Kundenbetreuung u.a. durch Machbarkeitsstudien, Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu.

Kontakt: STEMMER IMAGING AG Astrid Sommerkamp Marcom & Events Group Manager Telefon: +49 (0)89 80902-221 E-Mail: ir@stemmer-imaging.de

