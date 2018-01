ULLINK erweitert seine Präsenz in Spanien mit dem ersten von mehreren neuen Kunden in der Region

ULLINK, ein weltweiter Anbieter von elektronischen Handels- und Konnektivitätslösungen für die Finanzbranche, gab heute bekannt, dass Alantra Equities (früher N+1 Equities) das High-Touch-Auftragsabwicklungssystem (OMS) ODISYS und den Konnektivitäts-Hub NYFIX von ULLINK erfolgreich in den Echtbetrieb genommen hat. Alantra Equities, die spanische Aktienvermittlungssparte des weltweit im mittleren Marktsegment agierenden Spezialisten für Investmentbanking und Vermögensverwaltung Alantra, nahm bereits vor Ablauf der MiFID-Frist im Januar den Echtbetrieb auf, um die vollständige Einhaltung der neuen Vorschriften zu gewährleisten.

Alantra Equities entschied sich, seine bestehende Plattform durch eine modulare Lösung zu ersetzen, die eine Spezialisierung auf das institutionelle Vermittlungsgeschäft ermöglicht und Skalierbarkeit bietet, um mit dem zukünftigen Wachstum Schritt zu halten. Zudem musste die vollständige Einhaltung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) II sichergestellt werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, suchte Alantra Equities nach einem glaubwürdigen Technologiepartner mit einer langfristigen Vision und einem Fahrplan sowie einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, der den Marktteilnehmern Erfahrung und Engagement bietet. Als Partner wurde ULLINK ausgewählt.

Mit der Implementierung des High-Touch-OMS ODISYS von ULLINK profitieren die Händler bei Alantra von einem umfassenden Angebot an Front-Office- und Vorhandels-Risikofunktionen. Die Funktionen der ULLINK-Suite werden durch Vorhandels- und Nachhandels-Transaktionskostenanalyse (TCA) und Berichten zur bestmöglichen Ausführung dank nahtloser Einbindung in Partnerlösungen von OTAS und LiquidMetrix noch erweitert. Die Anbindung an die NYFIX-Community von ULLINK bestehend aus Buy-Sides, Sell-Sides und Handelsplätzen erfolgt über das Orderroutingnetzwerk NYFIX und führende Konnektivitäts-Middleware UL BRIDGE von ULLINK.

Adolfo Ximenez de Embun von Alantra Equities kommentierte die Auswahl von ULLINK wie folgt: "ULLINK hat einen guten Ruf für die Bereitstellung herausragender elektronischer Handelslösungen. Das breite Angebot im Bereich Handel und Konnektivität entsprach unseren Anforderungen an eine modulare, aber gut integrierte Lösung. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der Implementierung unserer neuen, hochmodernen Konnektivitäts- und Handelsplattform in der Lage sein werden, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, unser Geschäft auszubauen, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig unsere Gesamtbetriebskosten effizient zu steuern."

Philippe Thomas, Managing Director EMEA von ULLINK, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Alantra Equities, einem führenden spanischen Brokerhaus. Unsere enormen Investitionen in die Modernisierung unserer Produkte für MiFID II zahlen sich aus und wir gewinnen weiterhin neue Kunden, die ihre bestehenden Plattformen ersetzen wollen. Unser Ansatz, der darauf beruht, dass wir unsere Lösung an die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden anpassen, indem wir nur die Module auswählen, die sie benötigen und sie gegebenenfalls in Drittanbieter- bzw. interne Lösungen einbinden, ist für ein derartiges Plattformerneuerungsprojekt sehr wichtig."

Die Implementierung bei Alantra erhöht die Präsenz von ULLINK auf dem iberischen Markt, wo ULLINK bereits führende Marktteilnehmer zu den Kunden seiner Handels- und Konnektivitätslösungen zählt.

