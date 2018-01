Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel zur Wochenmitte mit deutlichen Abgaben abgeschlossen. Nach einem schwächeren Start pendelte der SMI im Tagesverlauf lange um den Vortagesschluss herum. Kurz vor Handelsende rutschte der Leitindex jedoch deutlich ins Minus. Verantwortlich waren hierfür nach Zahlen einerseits Lonza, die stark nachgaben. Doch auch die Aktien der defensiven Pharma-Schwergewichte Novartis oder Roche belasteten. Andererseits sorgten laut Händlern die Entwicklungen an der Währungsfront für Abgabedruck. So schwächten sich sowohl der Euro als auch der US-Dollar im späten Handel zum Franken ab.

Von Konjunkturseite her gab es in der Eurozone einen Dämpfer für zuletzt aufgekommene Zinsfantasien. Die Preisentwicklung schwächte sich Anfang des Jahres ab und fiel auf den niedrigsten Wert seit vergangenem Sommer. In den USA wiederum schuf die Privatwirtschaft im Januar mehr Arbeitsplätze als zuvor erwartet, die Arbeitskosten im vierten Quartal stiegen dafür wie angenommen. Am Abend nach Börsenschluss richtet sich der Blick der Anleger dann noch auf die US-Notenbank Fed. Sie wird ihren Zinsentscheid veröffentlichen, zum letzten Mal unter dem Vorsitz von Janet Yellen. Eine Zinserhöhung wird dieses Mal nicht erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) ging um 1,04% tiefer bei 9'335,40 Punkten aus dem Handel und schloss so den Monat Januar leicht im Minus ab. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,93% auf 1'531,84 Zähler, während der breite Swiss Performance Index ...

