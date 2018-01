725 Unternehmenskunden nutzen Services für Personalmanagement-Transformation und Optimierung der Compliance



New York und Paris (ots/PRNewswire) - PeopleDoc, der Pionier für die plattformgestützte Bereitstellung von HR-Leistungen, hat seinen globalen SaaS-Umsatz im letzten Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2017 endete, um 101% gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Das Unternehmen verzeichnete eine besonders starke Dynamik in Nordamerika, wo es seine jährlichen Erlöse aus Neuverträgen mit 175% im 4. Quartal 2017 gegenüber dem 4. Quartal 2016 ausbauen konnte. PeopleDoc hat im Laufe des Jahres mehr als 225 neue Kunden hinzugewonnen und wurde insbesondere sehr gut von globalen Unternehmen angenommen, die ihre Modelle für Mitarbeiterleistungen umgestalten und proaktiv die sich verändernde Compliance-Landschaft managen wollen. Zu den neuen oder im Jahr 2017 signifikant weiter ausgebauten Kunden zählen Atos, Avis Budget Group, BNP Paribas, NCR, Taylor Corporation, Wolters Kluwer und Yves Rocher.



Um die globale Nachfrage zu befriedigen, hat PeopleDoc seine Partnerliste auf mehr als 30 Integratoren, Beratungsunternehmen, Reseller und Technologieanbieter aufgestockt. Mit dieser gesteigerten Reichweite erreicht PeopleDoc nun 4 Millionen Endbenutzer, die aus 180 Ländern über Desktop, mobile Endgeräte und Kioskgeräte auf seine Plattform zugreifen.



Seit Einführung der ersten integrierten HR Service Delivery-Plattform hat PeopleDoc seine Innovationskraft kontinuierlich ausgebaut, um HR-Führungskräfte bei schnell greifenden Verbesserungsmaßnahmen zu unterstützen und die Transformation hin zum digitalen Arbeitsumfeld zu beschleunigen. All dies hat dazu geführt, dass PeopleDoc unangefochten eine Kundenbindung von 100% vorweisen kann und seine Community auf mehr als 725 zufriedene Unternehmenskunden weltweit ausgeweitet hat.



"Die Umstellung von Papier auf elektronische Abläufe war ein voller Erfolg", erklärt Elizabeth Abbott, Director People Services bei Biogen. "Es handelt sich um eine höchst lohnenswerte Maßnahme, die den Verwaltungsaufwand auf Anhieb reduziert hat".



Die Vereinfachung des Compliance-Managements kristallisierte sich im Laufe des Jahres 2017 als eine der entscheidenden Triebfedern für die Kaufentscheidung der multinationalen Konzerne heraus. Neue Regelungen wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die am 25. Mai 2018 in Kraft tritt, erweisen sich bei den Unternehmen, die noch auf Stift und Papier setzen, als starker Anreiz, auf ein digitales System für die Verwaltung von Personaldokumenten und Abläufen umzusteigen. Um das Compliance-Management weiterhin auf Dauer zu erleichtern, hat PeopleDoc HR Compliance Assist (https://www.people-doc.com/services/hr-compliance-assist) eingeführt, einen einzigartigen Dienst, der rund um die Uhr Zugang zu relevanten regulatorischen Informationen und Hinweisen zum Mitarbeiterdatenschutz in mehr als 40 Ländern bietet. PeopleDoc zeigt anhand einer Fallstudie am eigenen Unternehmen detailliert auf, was getan wurde, um die Einhaltung der DSGVO-Vorschriften (https://www.people-doc.com/blog/gdpr-compliance-heres-how-we-did-it) bei PeopleDoc weit vor dem Stichtag im Mai gewährleisten zu können.



PeopleDoc investiert auch weiterhin 100% in seine Entwicklung, um den Bedürfnissen des HR-Bereichs gerecht zu werden. Das Unternehmen brachte Neuerungen wie Robotic Process Automation, um die Ausführung komplexer Workflows anwendungsübergreifend zu erleichtern, und Advanced Document Generation (http://www.people-doc.com/news/peopledo c-helps-hr-create-custom-employee-documents-in-one-third-the-time), um HR-Teams die unkomplizierte Erstellung von hochindividuellen Dokumenten wie z.B. Anstellungsverträgen zu ermöglichen. Im Laufe des Jahres 2017 hat das Unternehmen seine Unterstützung für globale Sicherheit mit Erweiterung des muttersprachlichen Supports, Zertifizierung gemäß Sicherheitsstandard ISO 27001:2013 (https://www. people-doc.com/news/peopledoc-earns-iso-270012013-certification) und SOC2 Type2 und seinen Beitritt zur Cloud Security Alliance (http://pe ople-doc.com/blog/taking-your-security-seriously-peopledoc-joins-the- cloud-security-alliance?utm_source=1hmomentum&utm_medium=release) ausgebaut.



Aufgrund seines Wachstums und seiner Innovationskraft wurde PeopleDoc im Jahre 2017 als Inc. 5000 Unternehmen (https://www.people -doc.com/news/peopledoc-joins-the-inc.-5000-list-of-fastest-growing-p rivate-companies), Happy@Work Award-Preisträger (http://www.people-doc.com/news/peopledoc-wins-happy-at-work-award) und Red Herring 100 Unternehmen (http://www.redherring.com/startups/r ed-herring-announces-2017-winners/) ausgezeichnet.



PeopleDoc hat es sich zur Aufgabe gemacht, das komplexe und anspruchsvolle Feld Personalwesen zu vereinfachen. Die PeopleDoc HR Service Delivery-Plattform macht es den HR-Teams leicht, Anfragen von Arbeitnehmerseite umgehend zu bearbeiten, Mitarbeiterprozesse zu automatisieren und Compliance über mehrere Standorte hinweg zu verwalten. Die PeopleDoc Cloud-Lösungen umfassen Case Management, Knowledge Portal, Prozessautomatisierung, Verwaltung von Personaldokumenten und erweiterte Analytik. Weitere Informationen finden Sie unter www.people-doc.com.



