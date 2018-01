Neuss (ots) - Die Renault Bank ist Finanzdienstleister der französischen Automobilmarke Alpine in Deutschland. Zum Produktportfolio der Renault Bank gehören nicht nur Finanzierung und Leasing, sondern auch eine Autoversicherung speziell für Alpine Kunden. Die Renault Bank ist mit ihren Kundenangeboten an allen elf deutschen Alpine Stützpunkten in Deutschland vertreten.



Christophe Guiot, Alpine Territory Manager: "Alpine ist eine französische Rennsportlegende. Alpine ist wieder auf dem Markt. Darüber freuen wir uns. Mit der Renault Bank haben wir eine Automobilbank an unserer Seite, die eine große Expertise hat und in Verbraucherstudien vielfach für faire Produkte und besten Service in Deutschland ausgezeichnet worden ist."



Ralf Benecke, Direktor Marketing der Renault Bank: "Wir sind sehr stolz, für die Kunden der Marke Alpine arbeiten zu dürfen. Für die Alpine A110 Première Edition bieten wir neben Finanzierungs- und Leasingangeboten eine Autoversicherung zum Festpreis an, bei der der Kunde keinen eigenen Schadenfreiheitsrabatt mitbringen muss."



Alpine



- wurde 1955 von Jean Rédélé als Sportwagenmarke gegründet. - überzeugte mit sieben Modellreihen zwischen 1955 und 1994. - gehört seit 1973 zum Renault Konzern - kehrte mit neuer Sportwagenstudie 2016 als Marke zurück. - startet 2018 mit dem ersten neuen Serienmodell. - wird am Traditionsstandort Dieppe produziert. - geht auf die legendäre A110 zurück: Sieg der internationalen Markenmeisterschaft 1971 und der ersten Rallye-Weltmeisterschaft 1973.



Renault Bank



Die Renault Bank ist ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. Seit 1947 ist die Renault Bank als eine der renommiertesten und erfahrensten Autobanken in Deutschland aktiv. In den 1970er Jahren führte das Institut die ersten Leasingangebote für Privatkunden erfolgreich in Deutschland ein und zählt zu den Wegbereitern von Niedrigzinsen und attraktiven Paketlösungen für den deutschen Markt.



Die Renault Bank bietet ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault und Dacia an. 2018 startete die Renault Bank als Finanzdienstleister der Marke Alpine.



Darüber hinaus wird das Unternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Händler gerecht. Zuletzt hat das Unternehmen innovative Konzepte für die kostengünstige Anmietung von Batterien bei Elektrofahrzeugen in Deutschland eingeführt und ist seit 2013 als "Renault Bank direkt" auch im Einlagengeschäft erfolgreich. Unternehmenssitz ist Neuss am Rhein.



OTS: Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125879 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125879.rss2



Pressekontakt: Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland Jagenbergstr. 1 | 41468 Neuss www.renault-bank.de



Ulrich B. Iwan Telefon: 02131 401010 E-Mail: presse@rcibanque.com