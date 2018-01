DAX geht schnell die Puste aus, Siemens mit Licht und Schatten

Nach den jüngsten Kursverlusten sah es zunächst nach einem erfolgreichen Erholungsversuch im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) aus. Doch wirklich weit kam das wichtigste deutsche Börsenbarometer dabei nicht. Am Nachmittag drehte der DAX sogar in die Verlustzone.

Das war heute los. Während die Wall Street nach ihrem Kursrücksetzer einen positiven Start in den heutigen Mittwochhandel verbuchen konnte, bot sich hierzulande das gleiche Bild, das wir auch in den vergangenen Tagen beobachten konnten. Der starke Euro drückte die Aktienkurse nach unten. Die jüngsten Quartalsberichte fielen wiederum gemischt aus, so dass der klar positive Impulsgeber fehlte.

Das waren die Tops & Flops. Die mit Abstand beste Performance lieferte heute die Aktie von ProSiebenSat.1 (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770) ab. Der Medien-Titel trotzte dem schwachen Gesamtmarktumfeld. Dank eines positiven Analystenkommentars sprang das Papier zeitweise um 5 Prozent in die Höhe. Im Gegensatz dazu lieferte die Infineon-Aktie (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) keine besonders gute Figur ab. Der Chiphersteller hatte am Vortag seine Umsatzziele aufgrund des schwachen US-Dollar gesenkt. Heute folgten mehrere Analystenkommentare, die nicht alle besonders optimistisch ausfielen.

