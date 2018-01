Eine Studie untersucht, wie sich wegfallende Kitagebühren auf die Berufstätigkeit von Müttern auswirkt. Das Ergebnis überrascht.

WirtschaftsWoche: Frau Gathmann, bislang galt die Annahme: Günstige Betreuungsangebote für Kleinkinder tragen dazu bei, dass mehr Frauen arbeiten gehen. Sie haben das überprüft. Hatten Sie etwa Zweifel?Christina Gathmann: Es ist ja ein dezidiertes Ziel der Politik gewesen, dass durch den Ausbau und das kostenlose Angebot der Kinderbetreuung mehr Frauen arbeiten gehen. Deshalb hat uns einfach interessiert, ob sich das bewahrheitet hat.

Was haben Sie herausgefunden?Die Politik hat die Angebote für ältere Kinder auf jüngere ausgeweitet: Zuerst wurde in einigen westdeutschen Bundesländern das letzte Kindergartenjahr für die Fünf- und Sechsjährigen kostenlos. In manchen Bundesländern profitierten davon nach und nach dann auch die zwei- oder dreijährigen Kinder. Bei den älteren Kindern hatte es keinen Effekt auf die Erwerbstätigkeit der Mütter, wenn das letzte Kindergartenjahr kostenlos war. Der Gebührenerlass für jüngere Kinder hatte einen Effekt, aber nicht in Richtung Erwerbstätigkeit der Mütter.

Bei den älteren Kindern gehen doch ohnehin fast alle in den Kindergarten. Warum hätte es da einen Effekt geben sollen?Genau. Schon vor der Einführung des kostenlosen letzten Jahres gingen weit über 95 Prozent der Vorschulkinder in einen Kindergarten. Das heißt, die Politik hat an dieser Stelle einen Einkommenstransfer gemacht, indem Familien die Gebühren für den Kindergarten einsparen.

Kostenlose Kindergartenplätze für Kinder, die sowieso schon dorthin gehen, haben also keinen Effekt auf die Berufstätigkeit. Aber wie hätte es den auch gehen sollen, wenn die Entscheidung für den Kindergarten unabhängig von den Kosten gefallen ist?Das stimmt. Aus politischer Sicht kann man nur feststellen, dass es nicht mehr werden können, wenn schon fast alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...