BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Mittwoch zumindest teilweise von ihren jüngsten Verlusten erholt.

Einzig in Warschau schloss der Markt erneut mit einem Abschlag. Der WIG-30 verlor 0,29 Prozent auf 2937,83 Einheiten und der breiter gefasste WIG gab um 0,16 Prozent auf 66 048,17 Punkte nach. Unter den Einzelwerten rückten Zahlenvorlagen zweier Banken in den Vordergrund, die jeweils mit einem Gewinnanstieg im vierten Quartal 2017 überzeugten: Papiere der ING Bank Slaski kletterten um 3,5 Prozent und jene der Bank Zachodni um 0,7 Prozent. Einen klaren Abschlag von mehr als 2,5 Prozent mussten hingegen die Aktionäre von Cyfrowy Polsat hinnehmen.

Der tschechische Leitindex PX gewann derweil 0,31 Prozent auf 1130,91 Punkte. Gefragt waren die Finanzwerte, wie Kursanstiege um mehr als 1 Prozent beim Versicherer VIG und der Moneta Money Bank zeigten. Am anderen Ende des PX gaben die Aktien des Medienkonzerns CETV rund 1,8 Prozent ab. O2 Czech Republic verloren außerdem 1,4 Prozent. Am Vortag hatten die Aktien des Telekomkonzerns noch von dessen Jahreszahlen profitiert.

In Budapest kletterte der Leitindex BUX um 0,66 Prozent auf 40 188,51 Zähler. Die Schwergewichte am ungarischen Aktienmarkt präsentierten sich uneinheitlich: Die Aktien des Ölkonzerns MOL verteuerten sich um 0,59 Prozent und jene der OTP Bank gewannen 1,67 Prozent. Die Pharmaaktie von Gedeon Richter ging dagegen 0,39 Prozent tiefer aus dem Handel. Papiere von Magyar Telekom fielen um etwas mehr als 1 Prozent.

An der russischen Börse in Moskau legte der RTS-Index um 0,58 Prozent auf 1282,36 Zähler zu. Er beendete so seine Serie von drei schwächeren Handelstagen./sto/APA/tih

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

