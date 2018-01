Mainz (ots) -



Windböen auf der Autobahn verursachen immer wieder schwere Unfälle, besonders in Baustellen mit stark verengten Fahrspuren. Lastzüge kommen hier leicht ins Schlingern und gefährden überholende Fahrzeuge. Wie stark auch modernste LKW gefährdet sind, zeigt sich bei den derzeitigen Winterstürmen. Mit leichter Fracht oder bei Leerfahrten können sich LKW-Gespanne regelrecht aufschaukeln. Der Anhänger kann dann sogar bei langsamer Fahrt umstürzen und die Zugmaschine mitreißen. Für den Fahrer und die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer ist das lebensgefährlich. Oft sind die betroffenen Autobahnen dann für Stunden gesperrt. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es regelrechte Hotspots für Seitenwind-Unfälle: etwa bei Alzey, auf der A61, in der Südpfalz oder im Norden auf der A3. Verkehrsexperten fordern Windschutzwände und Warnsysteme. Jetzt gibt es in Rheinland-Pfalz erste Pilotversuche. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" macht den Test auf der Autobahn. Wie kann man die Unfallgefahr senken?



Weitere Themen: - Protestkundgebung in Kandel: Wer steht hinter dem "Frauenbündnis"? - Wie wird man Windkraftanlagen wieder los? - Kritik an Luftkampfübungen über der Pfalz - FCK in der Krise



Moderation: Britta Krane



