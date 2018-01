Der Chef der Modemarke Quiksilver, Pierre Agnes, ist auf dem Atlantik verschollen. Sein Boot war am Dienstag an einen Strand im Südwesten Frankreichs gespült worden. Rettungskräfte haben die Suche am Mittwoch ausgesetzt.

Rettungskräfte haben die Suche nach dem verschollenen Chef der Modemarke Quiksilver, Pierre Agnes, auf dem Atlantik ausgesetzt. Das teilte die französische Meerespräfektur am Mittwochnachmittag mit, ohne zu erläutern, ob die Suche auf dem Meer wieder aufgenommen werden könnte. Nach einem Angelausflug war Agnes' Boot am Dienstag an den Strand ...

