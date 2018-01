Gold gilt vorsichtigen Anlegern als sicherer Hafen. In turbulenten Zeiten gewinnt das Edelmetall mal wieder an Glanz. Was den Goldpreis derzeit nach oben treibt.

Der Dollar schwächelt, die Sorge vor einem Handelskrieg verunsichert Investoren, und das chinesische Neujahrsfest steht bevor: Gold wird tendenziell teurer. Zeitweise stieg der Preis des Edelmetalls auf den höchsten Stand seit August 2016. Gold wirft zwar keine Zinsen oder Dividenden ab, lockt aber mit dem Versprechen von Sicherheit und Wertsteigerung.

Als ein wichtiger Preistreiber gilt aktuell der schwächelnde Dollar. Da das Edelmetall in der US-Währung abgerechnet wird, wird der Erwerb für viele Anleger bei der Umrechnung in eine andere Währung günstiger. Das heizt die Nachfrage an. Seit Mitte Dezember legte der Goldpreis in Dollar gerechnet zehn Prozent auf 1366 Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zu.

Geschwächt wird die US-Währung durch Sorgen vor einer zunehmenden wirtschaftlichen Abschottung der USA. US-Präsident Donald Trump macht seit seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr Front gegen den Freihandel. Zuletzt kündigte er an, importierte Waschmaschinen und Solarmodule mit hohen Strafzöllen zu belegen. Das trifft vor allem China und Südkorea und schürte die Furcht vor einem Handelskrieg, was für Unruhe an den Finanzmärkten sorgte. Gold gilt als sicherer Hafen in unruhigen Zeiten.

Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...