Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) -



Die Einzelhandelskette ATB, die den ukrainischen Unternehmern Gennadiy Butkevych, Yevhen Yermakov und Viktor Karachun gehört, schaffte es 2017 bei der Zahl der Verkaufsstellen in das ukrainische Buch der Rekorde. In der Kategorie 'Business' belegte der Einzelhändler landesweit den ersten Platz bei der Anzahl der Shops. Allein 2017 eröffnete der Discounter 47 neue Shops und erwarb einen Logistikpark in der Nähe von Kiew mit einer Gesamtfläche von 5,78 ha. Insgesamt betreibt ATB 885 Shops in 10 Landesteilen der Ukraine.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/635797/ATB_Dnipro_store.jpg )



Die Geschäftsleitung setzt aber nicht nur bei der Quantität auf Leistung, sondern auch in Sachen Qualität. Gennadiy Butkevych hat bereits eine Initiative angestoßen, um die ATB-Shops auf europäische Standards zu bringen. Die ersten beiden ATB-Market-Shops wurden vor kurzem von der österreichischen Firma Quality Austria geprüft und gemäß der internationalen Norm ISO 22000:2005 zertifiziert. Viktor Karachun, verantwortlich für die Entwicklung der Kette, hatte keinen Zweifel an der erfolgreichen Zertifizierung und erwartet, dass alle Shops der Kette die Zertifizierung bestehen werden.



Nach Meinung des Mitgründers wird es ein Leichtes sein, die Kette auf internationale Standards zu bringen. "Das Geschäftsmodell von ATB beruhte ursprünglich auf europäischen Standards, sowohl im operativen Geschäfts als auch beim Management. Daher ist die internationale Zertifizierung der Shops nur eine Sache der Zeit", sagte Mitgründer Yevhen Yermakov.



Jeden Tag kaufen mehr als 3 Millionen Menschen in den ATB-Shops ein. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen mehr als 50.000 Mitarbeiter. Laut ukrainischem Finanzministerium gehört ATB landesweit zu den 20 größten Steuerzahlern. Im ersten Halbjahr 2017 zahlten die Gesellschaften des ATB-Konzerns 3,25 Mrd. UAH (125 Mio. USD) an Steuern und Abgaben.



"Zukünftiges Wachstum der Kette ist durch die internationale Zertifizierung der ATB-Shops nicht ausgeschlossen. Wir wollen schon bald den Meilenstein von 1000 Shops im ukrainischen Territorium überschreiten. Die Zeichen dafür stehen sehr gut. Und wahrscheinlich passiert es schneller, als man denkt", sagte Dmytro Yevteiev, Generaldirektor von ATB-Market, zur Entwicklungsprognose der Kette.



Die Geschäftsleitung betont, dass sich Geschäftserfolg nicht nur an den Gewinnzahlen misst. Im letzten Jahr haben die ATB-Inhaber soziales Engagement bewiesen und mehr als 2 Mio. USD an die Leidtragenden der ATO-Zone sowie für städtische Aufhübschungsprojekte gespendet. Mitgründer Gennadiy Butkevych nennt den Kampf gegen Armut und die Mitwirkung an Infrastrukturprojekten als integralen Bestandteil des täglichen operativen Geschäfts.



OTS: ATB Market newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129458 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129458.rss2



Pressekontakt: +38-0977407097 Natasha Samotryasova