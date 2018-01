Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG Immobilien von 95 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Neil Green aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Immobilienkonzern. Weil LEG auf den vergleichsweise stabilen deutschen Wohnungsmarkt spezialisiert sei, bleibe die Aktie eine gute Zuflucht in Zeiten nur niedrigen Wirtschaftswachstums./tih/stk Datum der Analyse: 31.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0109 2018-01-31/20:24

ISIN: DE000LEG1110