US TSY FUTURES: Sellers into long end post FOMC rally, paring gains. Latest curve update: * 2s10s -0.572, 58.581 (60.303H/56.718L); * 2s30s -2.913, 81.315 (85.448H/80.417L); * 5s30s -3.870, 44.481 (47.065H/42.007L); Current futures levels: * Mar Ultra bonds up 5/32 at 161-00 (160-24L/162-03H) * Mar 30-yr Bond futures down 4/32 at 147-08 (147-07L/148-06H) * Mar 10-yr futures down 8.5/32 at 121-12 (121-13L/121-27.5H) * Mar 5-yr futures down 7.5/32 at 114-19.25 (114-20.75L/114-30.25H) * Mar 2-yr futures down 2.5/32 at 106-19.25 (106-19L/106-22.5H)