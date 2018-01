The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.01.2018



ISIN Name



CA50058Q1081 KOOTENAY ZINC CORP.

CA7459151089 PURE TECHNOLOGIES LTD.

CH0373476354

DE000A2GSW81 SIEMENS AG NEUE NA O.N.

US0537341093 AVINGER INC. DL-,001

US92931L4014 WPCS INTL DL-,0001