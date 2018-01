Mainz (ots) - Das Vertrauen in die Medien steigt wieder. Den seriösen Tageszeitungen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vertrauen zwei Drittel der Bevölkerung, nur fünf Prozent stehen ihnen misstrauisch gegenüber. Weitermachen, schlafen legen. Das wäre allerdings genau die falsche Reaktion. Wer die Entwicklungen der Langzeitstudie des Mainzer Instituts für Publizistik verfolgt, muss auf den ersten Blick erkennen, wie sprunghaft sich das Medienvertrauen in den vergangenen Jahren verändert hat. Zunächst hatte die Lügenpresse-Kampagne von Pegida und AfD dem Vertrauen in "die" Medien nachhaltig zugesetzt. Die Debatte um Fake News und Hasskommentare hat nun für eine Gegenbewegung gesorgt. Genauso schnell aber kann das Pendel wieder zurückschlagen. Drei Erkenntnisse sind entscheidend: 1. Die Menschen wissen sehr wohl zwischen der Qualität der einzelnen Mediengattungen zu unterscheiden. 2. Die massive Medienkritik in den sozialen Netzwerken sorgt bei den Kritisierten wie auch bei den Kritikern (und Pöblern) für eine verzerrte Wahrnehmung. 3. Qualitätsmedien müssen sich noch kritischer als bisher schon hinterfragen, ob sie ihrem Anspruch gerecht werden und was sie für die Steigerung ihrer Glaubwürdigkeit tun können. Dazu gehört eine wahrnehmbare Fehlerkultur, mehr Binnenpluralität (die im eigenen Medium unterschiedliche Blickwinkel auf ein Streitthema ermöglicht), mehr Transparenz zu Themensuche und Qualitätsstandards sowie der Dialog darüber mit Lesern und Followern. Elementar für unsere künftige gesellschaftliche Ordnung ist zudem der Ausbau der Medienkompetenz in Schule, Ausbildung, Studium und auch im Beruf.



