Der US-Dollar hat nach Bekanntgabe der zinspolitischen Entscheidung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve an Fahrt aufgenommen. Nach einigem Zögern geriert der Aussie erneut unter Druck und rutschte unter das Vortagestief. So fiel das Paar auf 0,8035 und damit auf den tiefsten Stand seit 5 Tagen. Der AUD/USD dürfte nun den dritten Tag in Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...