Straubing (ots) - Die etablierten Parteien haben sich klug verhalten, indem sie nicht über das Stöckchen gesprungen sind, das ihnen die AfD hingehalten hat. Eine Ablehnung ihrer Kandidaten hätte die Nationalkonservativen in ihrer selbst gesuchten und öffentlich inszenierten Opferrolle bestätigt und ihnen neue Munition in ihrem Kampf gegen das von ihnen verachtete System und ihre Repräsentanten gegeben. Indem CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP und Linke aber einerseits ihren Protest gegen die Positionen der AfD-Kandidaten klar zum Ausdruck brachten, sie andererseits aber auch nicht verhinderten, drehten sie den Spieß um: Sie nahmen die AfD in die Pflicht. Nun muss sie Teil des Systems werden, sich an die Regeln halten und sogar über die Einhaltung der demokratischen Spielregeln wachen, also auch Minderheitenrechte achten.



