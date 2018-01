TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 01/31/18 -- BLOK Technologies Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Aida Minerals Corp. has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

BLOK Technologies Inc. invests in and develops emerging companies in the blockchain technology sector. Our approach is to provide capital, technology and management expertise to the companies we develop. BLOK Technologies is building out a portfolio of technology solutions we can enable and grow with significant returns on investment for investors and entrepreneurs. BLOK Technologies delivers solutions for businesses and consumers that enable trust, transactions and potential to be unlocked.

BLOK Technologies Inc., l'emetteur resultant d'un changement fondamental de Aida Minerals Corp. a ete approuve pour inscription.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com a la date de negociation.

BLOK Technologies Inc. investit dans et developpe des societes emergentes dans le secteur de la technologie blockchain. Notre approche consiste a fournir une expertise en capital, en technologie et en gestion aux entreprises que nous developpons. BLOK Technologies developpe un portefeuille de solutions technologiques que nous pouvons permettre et developper avec des retours sur investissement significatifs pour les investisseurs et les entrepreneurs. BLOK Technologies fournit des solutions pour les entreprises et les consommateurs qui permettent de debloquer la confiance, les transactions et le potentiel.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: BLOK Technologies Inc. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): BLK ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en circulation: 35 117 378 ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour emission:4 696 520 ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Technology/Technologie ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 09370Q 10 5 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA 09370Q 10 5 4 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date de negociation: Le 2 fevrier/February 2018 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: December 31/Le 31 decembre ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company ----------------------------------------------------------------------------

