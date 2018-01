Das US-Heimatschutzministerium will Syrien als ausreichend sicheres Herkunftsland einstufen. Ein Schutzprogramm für Flüchtlinge soll laut informierten Kreisen daher nicht mehr verlängert werden.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will ihr Schutzprogramm für syrische Flüchtlinge auslaufen lassen. Wie die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch aus informierten Kreisen erfuhr, soll zwar der Schutzstatus von 7000 Syrern, die bereits in den USA leben, für 18 weitere Monate erhalten bleiben. Neue Anträge werde die Regierung aber nicht annehmen, sobald das derzeitige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...