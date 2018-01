Bielefeld (ots) - Bertelsmann-Chef Thomas Rabe wiederholt es gebetsmühlenartig: Der Konzern muss digitaler, internationaler, wachstumsstärker werden. Wer das nicht schafft, kommt auf den Prüfstand - und fliegt dann schneller als geahnt. Dass der Konzern durch einen Verkauf der Call-Center um 36.000 Mitarbeiter schrumpft, macht die Entscheidung nicht leichter, ändert aber nichts an der Konsequenz. Nicht diese Zahl ist für den Vorstand entscheidend. Sondern die nicht ausreichende Gewinnspanne bei den Call-Centern und die wenig erfreuliche Aussicht, noch einmal kräftig in das Geschäft investieren zu müssen. Für diese Aufgabe will man nun andere gewinnen. Rabe gibt sich sportlich. Bleibt abzuwarten, ob die Interessenten sich tatsächlich ein Rennen liefern. Vor Jahren schon hat der Bertelsmann-Chef das Umsatzziel von 20 Milliarden Euro ausgegeben. Davon ist er weiterhin drei Milliarden Euro entfernt - wenn er die Call-Center los ist, sogar vier Milliarden. Jetzt müssen die wachstumsstärkeren Sparten liefern. Der Druck wird nicht geringer, auch nicht für die, die nicht auf der Verkaufsliste stehen.



OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2



Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-westfaelische.de