DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Software AG hat einen Chef gefunden. Der Aufsichtsrat habe Sanjay Brahmawar (47) zum 01. August 2018 für fünf Jahre zum neuen Chef bestellt, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Brahmawar tritt die Nachfolge von Karl-Heinz Streibich (65) an, der nach mehr als 14 Jahren an der Unternehmensspitze nach Erreichen der

Altersgrenze turnusgemäß ausscheiden wird.

Brahamwar ist derzeit als Geschäftsführer bei IBM Watson Internet of Things am Standort München tätig. Dort verantwortet er den weltweiten Software-Umsatz mit Fokus auf Datenanalyse und Künstliche Intelligenz./stk

