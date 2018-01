FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Mittwochabend ganz im Zeichen von Qiagen gestanden. Der Biotechnologiekonzern legte am Abend Geschäftszahlen über Markterwartung vor. "Gut kommt auch der Aktienrückkauf über 200 Millionen Dollar an", sagte der Händler. Die Titel wurden am Abend 2 Prozent fester als zum Xetra-Schluss gestellt. Software AG wurden dagegen bei dünnen Umsätzen 0,4 Prozent leichter getaxt. Die Gesellschaft hat einen Nachfolger für ihren scheidenden Konzernchef Karl-Heinz Streibich gefunden. Der IBM-Manager Sanjay Brahmawar wurde mit Wirkung zum 1. August für fünf Jahre zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.196 13.189 +0,05% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

