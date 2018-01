Aufgrund deren Verbindungen zum Siedlungsbau in Israel nimmt der UN-Hochkommissar für Menschenrechte rund 200 Unternehmen unter die Lupe. Darunter befinden sich auch sieben deutsche Firmen.

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte will rund 200 Unternehmen wegen deren Verbindungen zum Siedlungsbau in Israel genauer untersuchen. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des als OHCHR bekannten UN-Büros hervor. Die meisten der betroffenen Unternehmen sitzen in Israel und Siedlungen in den Palästinensergebieten (143) sowie den USA (22), teils aber auch in Deutschland (7), den ...

