Microsoft war schon abgeschrieben als der größte Verlierer der Tech-Welt. Nach einer rasanten Aufholjagd greift CEO Satya Nadella jetzt wieder nach der Krone, die ihm Apple entrissen hat. Eine Analyse.

Verhöhnt und ausgelacht als der sterbende Tech-Opa aus Redmond, an der Börse fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, den Smartphonemarkt vollständig verspielt, Windows in der Krise: Vor fünf Jahren fragten sich Beobachter, ob Microsoft Ende des Jahrzehnts überhaupt noch eine Rolle in der digitalen Welt spielen wird. Das ist vorbei. Heute ist Microsoft wieder der König der Tech-Industrie.

Anfang 2013 dümpelte die Microsoft-Aktie bei 28 Dollar, am Dienstag waren es am Ende des Handels 95,01 Dollar - ein Plus von 240 Prozent, während der Dow-Jones-Index im selben Zeitraum 90 Prozent hinzugewonnen hat. Die Marktkapitalisierung steht bei 732 Milliarden Dollar. Die Nummer zwei, Google mit 816 Milliarden Dollar, ist in Schlagweite gekommen und selbst Apple ist nach einigen Rückschlägen mit 851 Milliarden Dollar Börsenwert nicht mehr uneinholbar.

Geschafft hat das Kunststück Satya Nadella, seit 2014 CEO von Microsoft. Er verordnete eine radikale Umorientierung vom Verkäufer von Softwarelizenzen zum digitalen Service- und Produktivitätsunternehmen mit dem Fokus auf Mobil und Cloud. Die Erfolge des Umbaus zeigten sich am Dienstag. Der Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres erreichte mit einem Plus von zwölf Prozent 28,92 Milliarden Dollar. Das ist mehr als Analysten (28,4 Milliarden) erwartet hatten und am oberen Ende der Microsoft-eigenen Prognosen. Der sonst übliche Nettogewinn wandelte sich durch eine Einmalbelastung aufgrund der US-Unternehmenssteuerreform in Höhe von 13,8 Milliarden Dollar in ...

