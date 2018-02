STUTTGART (dpa-AFX) - Von den 24-stündigen Warnstreiks der IG Metall im Südwesten sind am Donnerstag vor allem die Automobilzulieferer Bosch und Mahle betroffen. Am Bosch-Stammwerk in Feuerbach begann der Warnstreik bereits am Mittwochabend mit rund 400 Nachtschicht-Mitarbeitern und einer Kundgebung mit IG-Metall-Bezirkschef Roman Zitzelsberger und dem Betriebsratschef des Standorts, Frank Sell.

Am Donnerstag sind eintägige Ausstände an weiteren Bosch-Standorten geplant, darunter in Horb, Bühl, Reutlingen und Waiblingen. Bei Mahle werden Beschäftigte unter anderem in Markgröningen, Rottweil und Lorch an den Warnstreiks teilnehmen.

Die eintägigen Warnstreiks sollen noch bis zum Freitag andauern; dann stehen die Automobilbauer Porsche und Daimler im Fokus der IG Metall. Arbeitnehmer und Arbeitgeber hatten am vergangenen Wochenende die fünfte Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie ohne Ergebnis abgebrochen./axa/DP/zb

ISIN DE0007100000

AXC0010 2018-02-01/05:22