HAMBURG (dpa-AFX) - 'Die Zeit' (Hamburg) zu Test von VW mit Affen:

In China beobachtet man seit Jahren genau, wie Tierschützer in Europa und den Vereinigten Staaten an Einfluss gewinnen. Und die Chinesen sind entschlossen, diese Chance zu nutzen. Die Führung des Landes erwartet von der biomedizinischen Forschung und insbesondere von Studien mit Affen einen Umbruch, der vergleichbar mit der Internetrevolution ist, und lässt die Kapazitäten massiv ausbauen: Priorität haben die Produktion von Primaten für Versuchszwecke und moderne Forschungszentren für Experimente mit Affen. Es entsteht eine regelrechte Tierversuchsindustrie, die aus China einen Global Player in der Medizinforschung machen soll. Zugleich bietet man westlichen Fachleuten exzellente Arbeitsbedingungen - und die Experten kommen./al/DP/stk

AXC0017 2018-02-01/05:35