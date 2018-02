BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' (Berlin) zu Mangel an Lehrern:

Die Misere hat eine neue Hausnummer: 35.000. So viele Lehrer werden in sieben Jahren an deutschen Grundschulen fehlen. Schon heute ist ausgerechnet die Bildung der Jüngsten in Deutschland auf Kante genäht. Rund 2000 Grundschullehrerstellen bundesweit sind unbesetzt. Forschungen auf der ganzen Welt belegen: Je jünger die Kinder, desto wichtiger die Pädagogen. Sie können den Grundstein legen für lebenslange Freude am Lernen. Tausenden von Grundschullehrerinnen - es arbeiten hierzulande tatsächlich noch immer überwiegend Frauen in diesem Beruf - tun genau das jeden Tag. Sie trösten und sprechen Mut zu. Sie begeistern für Zahlen und Buchstaben und schließen ganz nebenbei frühe Bildungslücken. Dafür allerdings erhalten sie noch immer zu wenig Wertschätzung - von der Politik und von den Eltern.

