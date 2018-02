BERLIN (dpa-AFX) - Wie gut die Pflege in Deutschlands Seniorenheimen und bei den ambulanten Diensten ist, steht an diesem Donnerstag in Berlin im Fokus (11.00 Uhr). Die Medizinischen Dienste der Krankenkassen präsentieren ihre entsprechenden jüngsten Prüfergebnisse. 13 000 Heime und 13 000 ambulante Dienste werden von ihnen regelmäßig überprüft. Gezeigt werden soll unter anderem, wie es bei der Wundversorgung, der Schmerzerfassung und der Intensivpflege aussieht. Auch der Frage von Abrechnungsbetrug sind die Kassenkontrolleure nachgegangen./bw/DP/stk

AXC0022 2018-02-01/05:49