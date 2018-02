Liebe Leser,

beim JP Morgen Investment Fund wird überwiegend in ein globales Portfolio von ertrag-bringender Wertpapiere investiert, sowie Derivate eingesetzt. Der Teilfonds legt vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts an - auch Schwellenländer liegen im Anlage-Fokus. Der Teilfonds könnte für Sie geeignet sein, wenn Sie durch das Engagement in einem Spektrum unterschiedlicher Anlageklassen Erträge anstreben. Der Anlagehorizont liegt hier bei drei bis 5 Jahren. ... (Alexander Hirschler)

