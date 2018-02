Liebe Leser,

der Fonds investiert mindestens 70% des gesamten Nettofondsvermögens in Aktien von Bergbau- und Metallgesellschaften. In der Regel liegen die Geschäftstätigkeiten dieser Firmen überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien. Das Fondsmanagement investiert aber auch in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds hält aber kein ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...