voestalpine demonstriert einmal mehr wie Mitarbeitermotivation geht

Mitarbeiter sind ein wichtiger Bestandteil jedes Unternehmenserfolgs. Kein Wunder, wenn Unternehmen land auf land ab sich immer neue Ideen einfallen lassen, um ihre Mitarbeiter zu motivieren und deren Leistung und Kreativität zu fördern. Ein tolles Beispiel, wie das erfolgreich umgesetzt werden kann, zeigt der österreichische ATX-Konzern voestalpine (WKN: 897200 / ISIN: AT0000937503).

Ohne Mitarbeiter geht es nicht. Ein weltweit tätiges Unternehmen mit rund 50.000 Mitarbeitern steht nur vordergründig vor anderen Herausforderungen als ein kleiner Mittelständler. Die Themen sind immer dieselben. Doch voestalpine sticht hervor. Bei den Linzern beginnt die Personalseite mit folgendem Leitsatz: "Als weltweit führender Technologie- und Industriegüterkonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz sind wir immer auf der Suche nach den richtigen Mitarbeitern, die mit uns Innovationen vorantreiben." Um das zu erreichen, setzt die voestalpine auf die verschiedensten Charaktere, ein Potpourri der Persönlichkeiten, Mentalitäten und Kulturen und unterschiedliche Tätigkeitsfelder. Querdenken wird dabei nicht nur toleriert, sondern geradezu gefördert.

Money makes the world go round. Neben den klassischen Gehältern bietet die voestalpine aber eine Besonderheit: Ihr Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, das seines gleichen sucht. Auf diese Weise sind die Mitarbeiter inzwischen mit 14,5 Prozent der Stimmrechte zum zweitgrößten Aktionär des Konzerns geworden. Doch damit nicht genug.

Highlights müssen sein. Abseits des normalen Alltags müssen auch immer mal wieder besondere Momente zur Motivation her. Die letzte Veranstaltung ist dabei erst wenige Tage her und stabd ganz im Zeichen der olympischen Winterspiele. Am Red Bull Ring in Spielberg traten am 26. und 27. Januar 120 Mitarbeiter aus über 40 Ländern und 90 Konzerngesellschaften in fünf Wintersportdisziplinen gegeneinander an. Im Zentrum der Veranstaltung stand die konzernweite Vernetzung unter Kollegen.

