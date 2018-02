Die Luftbelastung durch Stickstoffdioxid ist 2017 zwar zurückgegangen. In vielen Städten werden die Grenzwerte aber weiter überschritten. Das Umweltbundesamt fordert die mechanische Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) wusste es schon vor einer Woche: Die Luftqualität in deutschen Städten wird nachweislich immer besser, hieß es vollmundig in einer Mitteilung vom 24. Januar. Tatsächlich nahm die Zahl der Kommunen mit Grenzwertüberschreitungen bei dem gesundheitsschädlichen Stickstoffdioxid im vergangenen Jahr ab, wie das Umweltbundesamt (UBA) heute bestätigt. Allerdings ist das Problem noch längst nicht gelöst. Immer noch lägen viele Städte deutlich über dem seit 2010 einzuhaltenden EU-Grenzwert. "Viele Einwohner sind also weiter zu viel gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid ausgesetzt", kritisiert UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. Schuld daran seien vor allem die Dieselautos mit hohen Emissionen, auch wenn sie oftmals erst in den vergangenen Jahren zugelassen wurden.

Krautzberger forderte erneut Hardware-Nachrüstungen der Dieselfahrzeuge, die als Hauptverursacher der gesundheitsgefährdenden Stickstoffdioxids ...

