AUDI - Die Staatsanwaltschaft München II hat am Mittwoch mit einer Razzia ihre Ermittlungen wegen der Abgasaffäre bei Audi ausgeweitet. Die Wohnungen von sechs heutigen oder früheren Audi-Motorentechnikern wurden durchsucht. Insgesamt gibt es jetzt 13 Beschuldigte, ursprünglich waren es vier. Die Staatsanwaltschaft will herausfinden, ob der Audi-Vorstand in die Affäre verwickelt ist. Dafür haben die Ermittler neue Hinweise. In den vergangenen Monaten haben mindestens zwei Beschuldigte zugegeben, bei Audi Dieselautos manipuliert oder daran mitgewirkt zu haben und umfangreiches Material zur Verfügung gestellt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugsverdacht und unlauterer Werbung. (SZ S. 1 und 15)

DEUTSCHE BÖRSE - Der neue Vorstandschef der Deutschen Börse, Theodor Weimer, schafft den erweiterten Vorstand ab. Er will klare Verantwortlichkeiten - und schnelle Entscheidungswege. Offiziell sei das sogenannte Group Management Committee (GMC) bisher nur ausgesetzt, heißt es in Konzernkreisen. Aber innerhalb des Unternehmens gehen viele davon aus, dass dem temporären bald ein endgültiges Aus folgt. Weimer wolle klare Verantwortlichkeiten und schnelle Entscheidungswege, sagen Konzerninsider. Das GMC, das sich zuletzt nicht durch besonders große Dynamik ausgezeichnet habe, sei ihm ein Dorn im Auge. Die Deutsche Börse äußerte sich nicht dazu. (Handelsblatt S. 1)

LUFTHANSA - Die Fluggesellschaft Eurowings bündelt mit dem Winterflugplan 2018/19 ihre Langstreckenflüge in Düsseldorf. Aus Unternehmenskreisen heißt es, die Lufthansa-Tochter wolle insgesamt 140 Übersee-Flüge monatlich ab Düsseldorf anbieten. (WAZ)

BERTELSMANN - Schon länger gibt es Gerüchte, dass der Medienkonzern Bertelsmann sich von Teilen seiner Dienstleistungssparte Arvato trennen könnte. Jetzt macht der Vorstand Ernst. Wie der Konzern mitteilte, prüft die Führung "verschiendene Optionen" für den Geschäftsbereich Customer Relationship Management (CRM), eine von vier Einheiten der Arvato-Gruppe. (FAZ S. 26)

DEKABANK - Der steigende Regulierungsaufwand gefährdet zunehmend die Zukunftsfähigkeit der Finanzwirtschaft. Allein bei der Dekabank schlug die Umsetzung durch Regulatorik getriebener Projekte im vorigen Jahr mit einer Belastung von rund 100 Millionen Euro zu Buche. Das sei der historisch höchste Wert für diese Position, sagte der Vorstandsvorsitzende Michael Rüdiger im Interview der Börsen-Zeitung. Er nannte beispielhaft vor allem vier Themen mit enormer Tragweite: die EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II, das Investmentsteuerreformgesetz, die Grundsätze zur Risikoberichterstattung und den Rech- nungslegungsstandard. (Börsen-Zeitung S. 1)

DEKABANK - Die Deutschen können sich wieder für Aktien begeistern. Die Zahl der Wertpapierdepots der Sparkassenkunden, die die Dekabank verwaltet, ist zuletzt auf gut 4 Millionen gestiegen. Wenn der Aufwärtstrend anhalte, "dann sollte die 5-Millionen-Grenze in den nächsten vier bis fünf Jahren überschritten sein", sagte Dekabank-Chef Michael Rüdiger. (Handelsblatt)

THOMSON REUTERS - Die faktische Aufspaltung des Informationskonzerns Thomson Reuters soll fürs Erste keine Konsequenzen für die Nachrichtenagentur in Deutschland haben. "Was den deutschen Dienst angeht, haben wir derzeit keine Pläne, etwas zu ändern", teilte das Unternehmen mit. (FAZ S. 22)

ZUMTOBEL - Der frühere Infineon-Chef Ulrich Schumacher ist wohl nicht mehr lange Vorstandsvorsitzender des österreichischen Lampenkonzerns Zumtobel. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen haben sich der Manager und das Unternehmen weitgehend auf eine Auflösung des noch bis April 2020 laufenden Arbeitsvertrages geeinigt. "Die Sache dürfte in einigen Tagen durch sein, es geht nur noch um wenige Details", sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person der Süddeutschen Zeitung. Wobei damit die Probleme des 6.500 Mitarbeiter zählenden Konzerns längst noch nicht gelöst sind; sie spitzen sich vielmehr gerade zu. (SZ S. 19)

