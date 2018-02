Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERPOLITIK - Bundesfinanzminister Peter Altmaier und seine europäischen Kollegen haben die US-Steuerreform scharf kritisiert. Nun versucht der amerikanische Finanzminister Mnuchin die Europäer zu beruhigen. In einem Brief beteuert er die Zusammenarbeit in der internationalen Steuerpolitik. (Handelsblatt S. 6)

GROKO - Union und SPD wollen im Falle einer großen Koalition ein neues Energieeffizienzgesetz auf den Weg bringen, in dem die Reduzierung des deutschen Energieverbrauchs um 50 Prozent bis zum Jahr 2050 gesetzlich verankert wird. Das geht aus einem aktuellen Entwurf des Energie-Kapitels für den Koalitionsvertrag hervor. "Wir werden ein Energieeffizienzgesetz verabschieden, in dem wir den Ansatz 'Efficiency First' sowie das Effizienzziel der Reduktion des Energieverbrauchs um 50 Prozent bis zum Jahr 2050 gesetzlich verankern", heißt es in dem Entwurf. Dazu würden bestehende Förderprogramme evaluiert und bei Bedarf nutzergerecht optimiert. "Wir werden die energetische Gebäudesanierung steuerlich fördern", heißt es in dem Papier. (Rheinische Post)

BANKEN - Deutschland steht ein Bankensterben bevor. Der Konsolidierung werden die meisten Institute zum Opfer fallen heißt es im "Bankenreport Deutschland 2030" der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman. Statt knapp 1.900 Banken könnten es in Zukunft nur noch 150 sein. (FAZ S. 29)

MINDESTLOHN - Millionen Arbeitnehmer können auf mehr Geld hoffen. Der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 8,84 Euro die Stunde dürfte im kommenden Jahr erstmals über die Marke von 9 Euro steigen. Grund dafür sind Zahlen zur Entwicklung der Tariflöhne, die das Statistische Bundesamt bekannt gab. Demnach könnte nach den Berechnungen des Amts die gesetzliche Lohnuntergrenze von 2019 an um 35 Cent auf 9,19 Euro steigen. (SZ S. 13)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Nach Volkswagen ziehen auch Daimler und BMW personelle Konsequenzen aus der Affäre um Tierversuche in den USA. Wie die beiden Autohersteller am Mittwoch bestätigten, sind ihre für die umstrittenen Abgastests verantwortlichen Manager für die Zeit der internen Ermittlungen beurlaubt worden. Am Dienstag hat bereits VW seinen Cheflobbyisten Thomas Steg freigestellt, weil er die Abgastests an Affen für den Wolfsburger Konzern bewilligt hatte. (Handelsblatt S. 14f)

BULGARIEN - Die Aussicht auf einen raschen Eurobeitritt Bulgariens stößt in Berlin auf starke Vorbehalte. Während EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für eine schnelle Einführung des Euros in allen EU-Staaten ist, hält Bundesbankpräsident Jens Weidmann nichts von einer überhasteten Ausdehnung der Eurozone. (FAZ S. 18)

MIFID II - Die Umstellung auf den neuen regulatorischen Rahmen für Finanzmärkte in Europa ist nach Ansicht vieler Beteiligter zwar im Großen und Ganzen glatt verlaufen. Seit Inkrafttreten der novellierten EU-Marktrichtlinie (Mifid II) sind aber auch unerwünschte Entwicklungen zu beobachten. So sieht der bei Mifid II federführende Europaabgeordnete Markus Ferber beispielsweise die Umwandlung vieler Broker Crossing Networks in systematische Internalisierer kritisch. "Hier wurde ein Weg gefunden, sich der Regulierung zu entziehen", bemängelt Ferber im Interview. Diese Lücke müsse schnellstmöglich geschlossen werden. Handlungsbedarf sieht er auch bei den Schwellenwerten für Dark Trades. (Börsen-Zeitung S. 4f)

February 01, 2018

