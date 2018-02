Liebe Leser,

dieser Fonds eignet sich vor allem für wachstumsorientierte Anleger, denn der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen mit guten Wachstumschancen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben. Mit diesem Anlageansatz enthält der Fonds üblicherweise eine geringere Anzahl an Anlagen m Vergleich zu anderen Fonds. (WKN: 987663)

Rendite und Risiko: Im 3-Jahres-Rückblick zeigt sich eine ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...