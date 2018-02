Essen (ots) - Die Fluggesellschaft Eurowings bündelt mit dem Winterflugplan 2018/19 ihre Langstreckenflüge in Düsseldorf. Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (WAZ, Donnerstagsaugabe) unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, will die Lufthansa-Tochter insgesamt 140 Übersee-Flüge monatlich ab Düsseldorf anbieten. Sieben Langstreckenflieger vom Typ Airbus A 330 sollen dafür am Flughafen positioniert werden, vier davon werden vom Köln-Bonner Flughafen abgezogen. Eurowings selbst gab auf Nachfrage keine Stellungnahme ab, will aber laut WAZ die Pläne am Donnerstag offiziell verkünden.



Zu den Zielen der Airline gehören New York und Fort Myers in den USA, Havanna, Cancún in Mexiko und zwei Flughäfen in der Dominikanischen Republik. Damit sollen die meisten Lücken geschlossen werden, die das Ende von Air Berlin in den Flugplan gerissen hat. Bei der Kurz- und Mittelstrecke will Eurowings ebenfalls schnell wachsen in der Landeshauptstadt: Statt jetzt 22 Flugzeugen sollen in Kürze 40 Maschinen in Düsseldorf stehen. 19 Flugzeuge stehen an der Heimatbasis Köln-Bonn.



